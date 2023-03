Malaspina sugli scudi a Montecatini Meggy Matrizi a un passo dall’oro

La Schermistica Malaspina Massa ha ricevuto buoni riscontri da Montecatini dove si è svolta la seconda prova interregionale riservata agli Under 14 di Toscana e Liguria. Meggy Matrizi si è confermata in un ottimo stato di salute. Stavolta il successo nella categoria Allieve è sfumato solo in finale, dovendosi accontentare solo di un secondo posto, ma la giovane spadista massese (classe 2010) ha comunque portato a casa la vittoria nella categoria Ragazze. Un risultato che conferma il suo positivo ruolino di marcia in questa stagione. Bravo è stato anche Pietro Bertelloni che ha gareggiato sia nel fioretto che nella spada. Per lui podio soltanto sfiorato visto che sono arrivati due ottavi posti finali ma le prestazioni del giovanissimo atleta classe 2012 della Malaspina restano confortanti.

I tecnici Marco Fialdini ed Alessandro Faluomi sono contenti anche degli altri portacolori della società che hanno preso parte alle gare: Diana Cavicchia, Giulia Bardi, Marta Manfredi, Sara Sofia Polacci, Virginia Tardelli, Alessandro Bertocchi, Giulio Porzano e Tommaso Ricci.