Maffei e l’ex Marcon stendono la Massese. Bianconeri opachi, passa la Pro Livorno

MASSESE: Paci, Bertonelli (46’ Scarf), Marchini (54’ Bennati), Fortunati, Terigi, Andrei, Bonini (46’ Vignali), Sidibe, Catola (87’ Frosina), Cornacchia, Bracci (70’ Baracchini). A disp. Azioni, Berti, Brizzi, Costi. All. Tazzioli.

PRO LIVORNO SORGENTI: Serafini, Solimano, Lucarelli, Marcon, Cavalli, Lischi, Montagnani (75’ Galeone), Montecalvo, Cutroneo (70’ Michelotti), Signorini, Maffei (53’ Caliò). A disp. Strambi, Palmintieri, Gianfranchi, Lucchesi, Fabbri, Mancino. All. Bandinelli.

Arbitro: Iheukwumere dell’Aquila.

Marcatori: 7’ Maffei (P), 19’ Marcon (P).

Note: spettatori 225; ammoniti Fortunati e Cutroneo; recupero 2’ e 5’.

MASSA – Un "soldo di cacio" classe 2005 ha fatto vedere i sorci verdi alla Massese. Il piccolo Maffei, alla sua prima da titolare in Eccellenza, ha segnato e si è procurato il rigore che hanno affondato la Massese. Partenza choc per gli apuani che al 7’ si sono fatti sorprendere da un passaggio filtrante in area di Cutroneo. Lo sgusciante Maffei ha scartato il portiere e depositato nella porta sguarnita. I locali hanno reagito al 13’ con Cornacchia che, dopo una serpentina sulla linea di fondo, è andato al tiro da posizione troppo angolata chiamando in causa Serafini. Al 18’ nuova imbucata centrale della Pro Livorno con Maffei che stavolta è stato atterrato in area da Paci. E’ stato l’ex Marcon a trasformare il rigore con una bordata centrale. La Massese, schierata col giovane Catola unica punta, ha faticato a trovare spazi. Solo al 25’ Sidibe ha imbeccato proprio il classe 2005 massese che si è incuneato centralmente e con un tiro di punta ha impegnato in corner Serafini. Nella ripresa subito in campo Vignali e Scarf per i bianconeri ma senza frutti. E’ stata anzi la Pro Livorno a sfiorare a più riprese il terzo gol. Paci si è superato su una girata in area di Cutroneo e su di un tiro ravvicinato di Montecalvo facendo buona guardia anche su una punizione di Signorini. E’ stato, poi, graziato da Montagnani che a campo aperto ha preferito fargli un pallonetto da fuori area invece che sfidarlo a tu per tu. Dalla Massese pochi segnali di vita: una conclusione di Cornacchia respinta dal portiere, un tiro da corner di Terigi finito a lato e un diagonale velleitario di Vignali parato a terra. Gli apuani sono usciti dal campo tra i fischi della propria tifoseria.

Gianluca Bondielli