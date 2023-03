Mad Project e Massa: brusco stop

Giornata da dimenticare per il calcio a 5 massese in C2. La capolista Futsal Massa Mad Project ha subito una pesante sconfitta nel primo degli scontri al vertice che la vedranno impegnata in questo fine torneo. San Macario Oltreserchio l’ha battuta in casa per 4 a 0 e la lotta al titolo si complica: la squadra di Cesare De Angeli ha giocato una partita in più rispetto alle dirette rivali e deve ancora affrontare sia Cus Pisa che Tau Futsal nelle 4 gare che restano. Per provare a vincere il campionato dovrà fare percorso netti. Anche il finale di stagione del Massa Calcio a 5 sta scivolando via nell’anonimato. I ragazzi allenati da Carlo Vatteroni sono usciti sconfitti per 6 a 4 da Margine Coperta. Contro MD United non sono bastate la doppietta di Giovannelli e le reti di Tognini e Mapelli. Gli apuani sono scesi all’8° posto. Classifica: Futsal Massa Mad Project 59 (24), Cus Pisa 59 (23), San Macario 58 (23), Tau Futsal 57 (23), Secur Job FC 39 (24), Futsal Viareggio 37 (24), Quattrostrade Futsal 34 (23), Massa Calcio a 5 33 (24), Polisportiva Montalbano 26 (23), Massarosa C5 25 (23), Atletico Viareggio 24 (24), MD United Margine Coperta 24 (23), Scintilla 1945 21 (23), Toringhese 7 (24), Giovani Granata 4 (23).