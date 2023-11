LuPo regola Lucca e torna a ululare dopo un mese e mezzo di astinenza

LuPo

2

Atletico Lucca

0

LUNIGIANA PONTREMOLESE: Trombella, Bianchinotti, Grigolini, Olivieri, Venturini, Ebano, Boricean (36’ st. Ferrari), Pietrafesa, Es Sabri (24’ st. Nicoletta), Tarantola (32’ st. Casoni), Memia. All.: Ebano.

ATLETICO LUCCA: Nigro, Sesso (31’ st. Franceschini), Bianchi, Del Greco, Boulam, Mandoli, Clerici (4’ st. Brundu), Mancini, Topi (4’ st. Del Canto), Igliori, Nassimbeni. All. Gennazzani.

Arbitro: Smecca di Carrara.

Marcatori: 13’ st. Venturini, 16’ st. Es. Sabri.

BARBARASCO – Dopo un mese e mezzo di astinenza, i giovanissimi regionali della Lupo riassaporano la gioia del successo, il secondo stagionale, ai danni dell’Atletico Lucca reduce dalla rotonda vittoria contro l’ambizioso Porcari. E’ bastato che gli azzurrini giocassero con raziocinio, grinta e temperamento per congelare nella ripresa le aspettative dei lucchesi. L’incontro inizia in maniera guardinga su entrambi i fronti, poi i lunigianesi mutano pelle, costringendo gli ospiti ad arretrare il baricentro del gioco, dopo la rete annullata al 28’ a Memia per presunto fuorigioco. La partita sale di intensità e la pressione dei padroni di casa trova riscontro al 13’ della ripresa con Venturini che devia in rete un assist da calcio piazzato calciato da Olivieri. Dopo 3’ minuti rapida ripartenza in contropiede della squadra di casa con Memia che serve sulla corsa Es Sabri, il numero 9 lascia sul posto gli avversari e infila il portiere in uscita. La partita si fa un po’ spigolosa e vengono ammoniti Venturini e Tarantola. Tre punti importanti per la Lupo di Massimiliano Ebano.

Ebal.