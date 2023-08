LuPo Pontremoli: "Non poniamoci limiti" - Primi "ululati" in Eccellenza B

di Enrico Baldini

L’Azzurra dopo l’uscita dai playoff registrati nella passata stagione è ripartita nel tardo pomeriggio di ieri con rinnovato entusiasmo e strizza l’occhio all’Eccellenza. La comitiva da ieri sera ha ripreso a sudare sul “Romiti“ agli ordini di Bracaloni, ovviamente ripartendo dal quarto posto conquistato nell’ultimo campionato di Promozione ma con l’ambizione dichiarata di fare ancora meglio. Non per niente la società si è aperta alla nuova stagione mettendo a disposizione dell’allenatore marmifero un organico “irrobustito“ di ben cinque profili di alto spessore per la categoria che assieme ai tanti riconfermati diventa squadra in grado di dare battaglia ai piani nobili della classifica nonostante il girone sia stato definito una Eccellenza B. per la presenza della Larcianese, Real Cerretese, Lampo Meridien, Viareggio e la retrocessa San Marco Avenza riaffidata ad Alessi. La LuPo società merita il palco dell’Eccellenza per gli sforzi che il presidente Pier Giorgio Aprili sta facendo per prima squadra, staff e strutture. Aprili è un Grande innamorato del Calcio e sta facendo degli investimenti che in tanti a Pontremoli e dintorni ritengono giusti.

"La società è riuscita ad assicurarsi giocatori che facevano parte della lista – afferma Aprili –. Fortunati? Anche, ma credo che abbia giocato un ruolo importante pure il blasone della società". Lo scudetto della Promozione da più parti viene assegnato alla Pontremolese, ma il presidente dell’azzurra non ci casca: "Ad agosto non si vince nulla, i proclami lasciano il tempo che trovano. Il calcio è spesso pressione, ma anche un po’ come la scuola: se ad ogni interrogazioni ti presenti preparato, le tensioni accumulate prima delle domande finiscono per sciogliersi in pochi secondi e tutto fila liscio. Come società credo di aver fatto le cose nel modo ideale: staff tecnico e dirigenziale di alto livello e sulla rosa abbiamo lavorato cercando di inserire profili migliori nel giusto contesto. Non dobbiamo porci limiti".

Nella foto, lo staff dirigenziale e tecnico con i giocatori della LuPo (Lunigaina Pontremoli)