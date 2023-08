"LuPo Bellotti: qualità a PONTREMOLI per l'Azzurra"

La scossa del dopo Ferragosto: la LuPo (LunigianaPontremolese) dopo un estenuante ‘pensum’ chiude con Lorenzo Bellotti. Da ieri mattina, l’ex numero otto dello Spezia (2012-2020 e Arzachena 2020-2023, 71 partite con la maglia biancoverde della costa Smeralda in serie D è ufficialmente dell’Azzurra, dopo intrecci, litigi, colpi di scena che hanno fatto tremare d’impazienza i tifosi della LuPo, soprattutto dopo l’amichevole vinta contro la Massese già immaginavano di vederlo nella prima partita di Coppa Italia contro la San Marco Avenza in campo con la maglia numero otto, possono finalmente tirare un profondo respiro di sollievo.

Pier Giorgio Aprili con un abile colpo da teatro alle 10,57 direttamente dalla sede di Piazza Caduti di Superga annunciava al popolo dell’Azzura l’assunzione alle dipendenze del tecnico marmifero Bracaloni del possente centrocampista classe 2001. La giornata di giovedì per Aprili è stata frenetica fra colpi di scena e sollecitazioni da parte del vice Beghini, del ds Lecchini e dei "fedelissimi" del nocchiero e dell’Azzurra che avevano paura di perdere Bellotti in extremis per l’intromissione di altri club che hanno condito il suo arrivo di suspense. Il vertice dell’Azzurra con la paura di scoprire che il calciatore già munito di matita e regalare cioccolatini ai compagni, ha provveduto a spazzar via le ombre e pure le perfide triangolazioni di questo mondo e mettersi il cuore in pace convocando in sede Bellotti per posare la firma sul cartellino della LuPo.

"Il nocchiero Aprili e il ds Simone Lecchini – afferma Beghini –, appena si è aperta la ghiotta possibilità non se la sono lasciata scappare, portando in dote a Bracaloni un centrocampista di grande qualità e di caratteristiche non presenti al momento in casa azzurra. L’asticella quindi si alza ancora, con lo staff tecnico che dovrà fin da subito trovare le giuste soluzioni per cominciare alla grande un torneo lungo e qualitativo, con gli azzurri doverosi protagonisti delle alte sfere della classifica".

Ebal.