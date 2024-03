L’uomo copertina. Carrarese a tutta birra. Finotto: "Se segno il merito è dei compagni»

La Carrarese ha iniziato ieri pomeriggio a preparare il match di sabato a Ferrara contro la Spal. Oggi e giovedì la squadra si sottoporrà a doppie sedute di allenamento e venerdì farà la rifinitura in mattinata e partirà dopo pranzo. In questi giorni saranno da valutare le condizioni di Nicolas Schiavi, uscito per un problema muscolare, ma pare impossibile uno suo recupero immediato. Dalla squalifica tornerà Cicconi mentre sono entrati in diffida sia Illanes che Capello. L’uomo copertina, intanto, rimane Mattia Finotto che col suo gol ha permesso di battere di misura la Juventus Next Gen. Già arrivato a cinque centri in maglia azzurra l’attaccante veneto si conferma umile anche fuori dal campo.

"Se segno il merito è dei compagni perché i gol non si fanno da soli – ha esternato in sala stampa –. Non è che scarto tutti. Quando hai qualcuno che ti mette la palla bene sei avvantaggiato così come mi facilita il nostro modo di giocare. Gli schemi del mister ci permettono di creare tante palle gol. Il rammarico è sia contro la Juve che contro il Pescara di non averne fatti di più. Stavolta per fortuna siamo riusciti a portare a casa i tre punti ma se sei più incisivo sotto porta le partite si mettono meglio e non rischi di farti raggiungere su un episodio".

Per Finotto l’inserimento in azzurro è stato semplice e immediato come da lui stesso confermato: "E’ stato facile entrare in una squadra già ben rodata che andava molto bene ed è stato facile entrare in questo gruppo. La sintonia in attacco? Si, tra noi c’è molto affiatamento ma non solo con gli attaccanti e non solo coi giocatori che erano in campo. La squadra è davvero molto forte in tutti i suoi effettivi e dispone di giocatori anche di categoria superiore. E’ un gruppo molto unito e molto competitivo e lo sta dimostrando sia per come gioca le partite sia per la posizione che occupa in classifica. I punti da migliorare? Ripeto dobbiamo essere un po’ più cinici e segnare di più in rapporto a quanto creiamo. Non sarebbe male neppure prenderne qualcuno in meno. Tutto questo deve servirci in prospettiva playoff".

Playoff di cui in questi giorni è uscito il programma completo. I primi due turni, quelli del girone, si disputeranno il 4 ed il 7 maggio. Le date della fase nazionale, con gare di andata e ritorno, sono le seguenti: 11 e 14 maggio (1° turno), 18 e 21 maggio (2° turno), 25 e 28 maggio (semifinali), 2 e 9 giugno (finale). Come terza la Carrarese entrerebbe in gioco dal 1° turno della fase nazionale partendo in pratica dagli ottavi di finale.