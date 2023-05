Lunigiana, un anno in campo Primi e ultimi della classe

di Enrico Baldini

Conclusa la fase play off è finita la stagione 2022-23 portandosi via il ricordo del ritorno in Seconda categoria della Villafranchese passata attraverso i reticolati degli spareggi-promozione, una strada percorsa anche dalla Lupo (LunigianaPontremolese) e Mulazzo, i primi eliminati alla seconda partita, al contrario i rossoblù si sono rimessi in pari con i pronostici vincendoli. In questi indimenticabili nove mesi tante altre le vicende hanno trovato spazio sui quotidiani e (soprattutto) nel cuore della gente che è bene ricordarlo dopo la fase pandemica è ritornata a sostenere i propri beniamini riversatiosi numerosi sulle tribune per far sentire il proprio calore. Pensiamo di non far torto a nessuno e creare considerazioni poco edificanti come registrato nel caso della Lupo se assegniamo i voti più alti a Villafranchese (8), Mulazzo (8), a questi, aggiungiamo con un punto in meno i terribili ragazzotti della Filattierese guidati dalla mano ruvida e callosa di Luigi Della Zoppa (8), che ha goduto delle idee innovatrici dell’emergente Daniele Magnani (8).

Il club castellano dopo anni di ‘ricca’ sofferenza ha anticipato i tempi raggiungendo la salvezza programmata all’avvio della stagione. La promozione della Villafranchese è il frutto di una programmazione dettata in questi anni dal presidente Diego Giacopinelli (8). La Lupo (65) che nei caldi mesi ferragostani si dichiarava intenzionatissima a riaprire un percorso indirizzato all’immediato riscatto, ha deluso le aspettative dei suoi supporter che si riconoscono nella creatività guidata da Pier Giorgio Aprili (10). C’è, poi la nobile decaduta Monzone (75) ("stiamo arrivando"), si è lasciato scappare l’altra sera il certosino Andrea Sisti (8), dopo qualche anno passato in sofferenza. La comitiva granata affidata in corso d’opera ad Alessandro Maurelli (75) ha chiuso la stagione con un crescendo rossiniano incredibile, dopo una partenza disastrosa evidenziando sul campo che esistevano potenzialità per riemergere da una situazione complicata. Resterà una stagione ricca di colpi di scena quella della Fivizzanese (65), medicei partiti con obiettivi indirizzati alla nobiltà hanno complicato il loro cammino con tre avvicendamenti che hanno spento entusiasmi e sogni.

Serricciolo (65), l’attraversata dei gialloblù è andata più in là di ogni ottimistica previsione, il merito in questo caso va accreditato a Paolo Bertacchini (8). Icf Fosdinovo (65). Ottimo percorso, poi sul più bello si è sciolto come neve al sole mandando su tutte le furie il presidente Balloni (7). Gragnolese (55), tanti sacrifici da parte del dirigente Jacopo Pennucci (75), le tante squalifiche, infortuni, scelte tecniche ne hanno offuscato il percorso. Il Pontremoli Fc (55) ha pagato pedaggio per lo scomodo ruolo di matricola. Il cammino del ValliZeri (55) è stato abbellito da troppi inciampi per meritare la sufficienza nonostante il Grande lavoro messo in pratica dal dirigente Rubini (8). Dopo i festeggiamenti e gli attestati di stima da parte del mondo pallonaro della LunigianPalla alle sopra dette, la maglia nera spetta al Podenzana (2) ritiratosi dal campionato.