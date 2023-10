Lunedì trasferta... virtuale. La Carrarese sfida il Sestri ma allo stadio dei Marmi. Dal Canto inquadra i liguri

E’ settimana “lunga“ per la Carrarese che tornerà a giocare soltanto lunedì sera. Alessandro Dal Canto prova ad anticipare i temi del match col Sestri Levante che sarà in trasferta solo virtualmente visto che si disputerà allo stadio dei Marmi.

Mister, affronterete una neopromossa ma che sa farsi rispettare come testimonia il pari conquistato a Cesena. Che match si aspetta?

"Una partita come le altre perché tanto in questo campionato finora di scontate non ce sono state e penso che per un bel pezzo continuerà ad essere così visto l’andamento generale. L’abbiamo detto un po’ tutti noi allenatori del girone che in questo momento non c’è una squadra con la quale puoi scendere in campo e sentirti tranquillo di fare risultato. Men che meno questa gara qua dove troveremo una avversaria che ha fame di punti per tentare di risalire la classifica. Una squadra che ha sempre fatto buone prestazioni e gioca anche bene".

Concorda che il Sestri Levante non è una squadra che fa le barricate o gioca in maniera troppo speculativa?

"E’ vero, giocano la partita in base alle loro caratteristiche e a quello che vogliono fare. Noi dovremo fare altrettanto, come del resto abbiamo sempre fatto. Sono gare che andranno risolte come sempre sulla gestione dell’episodio".

Ci aggiorna sullo stato dell’infermeria? Pensa di recuperare qualcuno?

"Non avremo Illanes e Raimo e neppure Capezzi che è stirato. Quasi sicuramente non ci sarà neppure Cicconi. Ci sono anche un altro paio di giocatori con problemi ma di solito a metà settimana vengono dalla fatica. Ne valuteremo meglio l’entità nei prossimi giorni".

L’assenza di Cicconi, sorta di trequartista prestato all’ala, si fa sentire?

"Per noi è un giocatore importante ma Belloni dal mio punto di vista può coprire quel ruolo senza problemi. Anzi, può darsi che oggi sia addirittura meglio lì che da mezzala. Avendo fatto l’esterno per la maggior parte della sua carriera è normale che si possa sentire più a suo agio. Abbiamo trovato un giocatore che può fare parecchi ruoli e mi può dare una mano su assenze importanti".

La Carrarese anche quest’anno in casa sta facendo benissimo. C’è un fattore campo?

"Credo di si. Prima di me anche Di Natale aveva fatto 35 punti che sono tanti e lo stesso Silvio prima di lui. Diciamo che allenandosi su questo campo, che è di un sintetico anomalo perché di tanti anni, qualche vantaggio in partita lo si ha. C’è da migliorare, però, il rendimento in trasferta se vogliamo fare qualcosa di importante".