Luca Gabrielli, brilla una stella in mezzo ai pali

di Enrico Baldini

Ancora conferme per l’ideale squadra della LunigianPalla, una sola new entry.

Luca Gabrielli (Filattierese) – Ventenne, straordinario sull’angolato di Morbini, attento su Romani: il giovanissimo portiere è tra i migliori numero Uno della LunigianPalla e non solo. Meriterebbe particolari attenzioni.

David Antinori (Serricciolo) – Primo gettone per il ragazzo gialloblù. Partita di sacrificio, sempre pronto ad accompagnare la fase offensiva. Annulla il suo dirimpettaio Tartarini, poi sostituito.

Nicolò Bertipagani (Filattierese) – Un combattente, non ha sbagliato un anticipo, nei momenti di maggior furore degli arancioni, ha trasmesso al reparto la forza d’urto necessaria per reagire e riordinarsi.

Pablo Ausili (Mulazzo) – Giganteggia in difesa, gioca con una tranquillità incredibile e rende facile il lavoro dei compagni di reparto andati in affanno nel primo quarto d’ora.

Luca Caroli (Villafranchese) – Secondo gettone consecutivo per il “pendolino“ che ha fatto le fortune di Pontremolese, Berceto. Alla tenera età di 33 anni continua a sciorinare calcio per palati fini.

Gabriele Rossi (Mulazzo) – Sulla corsia di destra ha mostrato momenti di calcio che farebbero dire al presidente dell’Azzurra Aprili: "Si è accesa la luce al Lunezia". Corre, crea superiorità numerica, sbaglia un gol ma fa quello del 2-2. Imprendibile.

Riccardo Pettazzoni (Mulazzo) – È giocatore d’ordine. Passo felpato, con verticalizzazioni e tocchi precisi.

Alessandro Bellacci (Monti) – Prende in mano la manovra dei Veneliani albiceleste, sblocca il risultato su calcio di punizione e mette fine alle ostilità segnando il terzo gol su calcio di rigore.

Pier Luigi Lisi (Serricciolo) – Benedetto ragazzo, ma cosa vuole dalla vita? Ha segnato una rete e poi ha continuato sprintare contro chi tentava senza riuscirvi di frenarne le sue serpentine. La sua partenza, la danno al novanta per cento, non avverrà a cuor leggero ma "l’argento vivo" è prospetto di categoria superiore.

Simone Occhipinti (Mulazzo) – Sul 2-1 sbaglia un calcio di rigore ma non si spegne, aggredisce la difesa medicea, apre varchi per i compagni e ci mette freschezza fisica e di testa. Oltre alla rete, mette a bilancio due assist che mandano in gol Rossi e Castellotti.

Roberto Mori (Filattierese) – Il suo ingresso in campo ha l’effetto sperato. Nella valutazione non si può che cominciare dal gol: straordinario. Dai trenta metri scarica una saetta balisticamente perfetta che riapre e rianima i verdeoro spegnendo i sogni dei lucchesi raggiunti sul pari. Meritato.

Luigi Della Zoppa Daniele Magnani (Filattierese) – Trasmettono carattere alla loro giovane “banda“ che riprendono, giocando una delle migliori partite della stagione, un risultato a un certo punto impossibile.