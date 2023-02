"I ragazzi hanno fatto una grande prestazione". Così David Alessi commenta il suo debutto con vittoria contro la squadra della sua città. "In campo ho visto l’atteggiamento giusto, quello visto in settimana. E’ solo una vittoria ma può essere il punto di partenza per fare un grande finale di stagione. Siamo partiti a 4 dietro ma nella ripresa ho cambiato per sfruttare meglio le corsie esterne. Saia e Mancini decisivi? Sono entrati benissimo ma non avevo dubbi. Tutti si sono fatti trovare pronti".

Sulla panchina opposta mastica amaro Marco Tosi: "Appena prendiamo gol ci sgonfiamo. Psicologicamente siamo troppo fragili. Non abbiamo giocatori di ‘cazzimma’, di cattiveria, fame e aggressività. La squadra in questo momento è sfiduciata eppure avevamo fatto un bel primo tempo in cui siamo rimasti ordinati e non abbiamo concesso un tiro in porta. Nella ripresa dopo quel gol preso per mancanza d’attenzione da un fallo laterale ci siamo sciolti come neve al sole. Sono davvero amareggiato".