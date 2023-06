Lorenzo Musetti sale al 16esimo posto nella classifica ATP, è il nuovo record personale

Ancora un best ranking per Lorenzo Musetti (nella foto), il tennista carrarese, classe 2002, che nella classifica ATP di questa settimana sale al 16esimo posto. Mentre è impegnato sull’erba londinese nel torneo dei Queens, un Atp 500 dove ha superato il primo turno e oggi rigioca contro lo statunitense Ben Shelton per gli ottavi, il giovane talento allenato da Simone Tartarini, raccoglie i frutti tedeschi dell’ultimo torneo di Stoccarda, un Atp 250, e stabilisce il nuovo personale. In Germania Lorenzo è arrivato ai quarti di finale dove è stato battuto dall’americano Tiafoe, ma è bastato ugualmente per acquisire i 45 punti disponibili e salire ancora. Con 2130 punti, tra gli italiani Musetti rafforza la seconda posizione, dietro Jannik Sinner (numero nove con 3300 punti), Matteo Berrettini (34esimo con 1082 punti) e Lorenzo Sonego (39esimo con 990 punti). E più in alto si sale e più è difficile mantenere la posizione perché, in virtù del regolamento Atp che impone la eliminazione di alcuni risultati, Musetti dovrà abbandonare per strada qualche punto. Per restare nei posti al sole occorre fare risultati in continuazione, se poi dovesse arrivare l’acuto con qualche vittoria, come ad Amburgo (500 punti) e a Napoli (250 punti) è ancora meglio, e questa è la strada che sta seguendo il fantasista Musetti.

ma.mu.