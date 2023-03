Longo Borghini star a Montignoso Sarà in pista al Trofeo Oro In Euro

Ci sarà anche Elisa Longo Borghini al via del 14° Trofeo Oro In Euro – Womens Bike Rice, gara internazionale di ciclismo femminile che andrà in scena domenica 5 marzo a Montignoso. La vincitrice della Parigi-Roubaix 2022 e della prima edizione dell’Emirates tour 2023 ha confermato la propria adesione alla grande competizione organizzata dalla Montignoso ciclismo.

La Trek Segafredo, squadra numero uno al mondo, sarà naturalmente la favorita potendo contare anche sulla veloce australiana Amanda Spratt e sull’emergente Gaia Realini, seconda all’UAE Tour. Saranno, comunque, molte le Word Tour presenti tra le 30 squadre provenienti da tutto il mondo: 4 dalla Francia, 3 dalla Germania, 2 dagli Stati Uniti e dalla Spagna, 1 da Polonia, Slovenia, Emirati Arabi, Svizzera, Belgio ed Olanda. Il territorio apuo-versiliese diventerà il palcoscenico mondiale del ciclismo professionistico femminile. Tra le tante big ci saranno Martina Alzini della francese Cofidis, la campionessa svizzera Carolin Baur in forza alla Israel Premier Tech, la canadese Alison Jackson della E.F. Education, le sorelle Arianna e Martina Fidanza della tedesca Ceratizit, l’australiana De Francesco e l’italiana Nadia Quagliotto tesserate rispettivamente per le spagnole Zaaf ed Euskadi.

La squadra italiana BePink schiererà le pistard azzurre Silvia Zanardi e Matilde Vitillo mentre dovrà sciogliere le ultime riserve la campionessa italiana e campionessa mondiale del 2021 Elisa Balsamo. La gara scatterà alle ore 13.30 dal lungomare di Cinquale (sede anche d’arrivo attorno alle ore 16) con 174 ragazze ai nastri di partenza. Si articolerà su un tracciato di 107 km con le due tornate finali di 20 km caratterizzate dalla salita della Fortezza Aghinolfi. Dalle ore 14,30 è prevista la diretta televisiva su canale 60 sportItalia, Sky 222 e bikechanal 229 oltre a quella streaming dal sito w.w.w.montignosociclismo.org

