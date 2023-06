Lollo supera tutti Terrasi arriva secondo Due apuani sul podio

E’ del biancoverde Antonino Lollo (nella foto) la 21esima edizione della cronoscalata da Castiglione Garfagnana a San Pellegrino in Alpe, organizzata dal Parco Alpi Apuane - Team Ecoverde Cetilar. Al termine degli 11,8 chilometri, Lollo ha tagliato il traguardo fermando il cronometro a 56’30“, seguito dal compagno di squadra Alessio Terrasi che chiude in 57’28“. I due assi apuani, che hanno in bacheca un titolo nazionale individuale di maratona, hanno confermato i pronostici della vigilia che li davano per favoriti. Sul terzo gradino del podio è invece salito Massimo Mei (Atletica Castello) in 58’34“ plurivincitore degli ultimi anni. Ottime anche le prestazioni di altri atleti apuani con Mirko Pierotti (sesto) in 1h05’39", Nicola Vanni (settimo) in 1h06’54“ ed Enrico Manfredini (ottavo) in 1h07’25“. Podio interamente biancoverde nella categoria Veterani con Gianfranco Ciccone, specialista della corsa in salita, in 1h10’41" davanti ai compagni di società Nicola Matteucci in 1h13’47" e Alberto Cappello in 1h14’54", quarto Giorgio Davini in 1h16’05" e quinto Luca Biagi in 1h16’31". Parco Alpi Apuane bene anche nella categoria Argento, con tre apuani sul podio: primo posto per Francesco Frediani in 1h14’44“, secondo Franco Cusinato in 1h22’04“ e terzo Claudio Simi in 1h22’11“.

ma.mu.