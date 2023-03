L’internazionale Sozza oggi in visita all’Aia Allenamento con i giovani fischietti apuani

Altro importante appuntamento per gli arbitri della sezione Aia di Carrara che quest’oggi ospiteranno Simone Sozza di Seregno, ’fischietto’ di serie A fresco di nomina a internazionale. Sozza arriverà a Carrara nel pomeriggio per una seduta di allenamento insieme ai giovani colleghi della sezione apuana mentre in serata avrà luogo la riunione nei locali sezionali di Marina. A fare gli onori di casa ci sarà il presidente della sezione Aia ’Giorgio Lazzarotti’, Francesco Cecchini, con tutto il consiglio direttivo. Sozza, classe 1987, ha iniziato ad arbitrare nel 2004 nella sezione di Seregno debuttando in serie A nel gennaio 2020 in Parma-Udinese. All’inizio del 2023 è arrivata la nomina a internazionale. Con la presenza di Sozza la sezione arbitrale di Carrara si conferma molto attenta e scrupolosa al percorso di crescita dei propri direttori di gara che comprende da tempo il confronto con alcuni dei massimi esponenti del mondo arbitrale. All’ombra delle Apuane, infatti, negli ultimi anni sono arrivati arbitri top in attività come Daniele Orsato e la prima arbitro donna in serie A Maria Sole Ferrieri Caputi.