L’ex azzurrino Battistini “schianta“ l’Ancona Il Lecco vola ai quarti

Un gol di Matteo Battistini, ultimo prodotto del vivaio azzurro salito stabilmente in prima squadra, ha dato al Lecco il gol qualificazione contro l’Ancona mandandolo ai quarti di finale dei playoff. La Carrarese, che la sua stagione sul campo l’ha già terminata due domeniche fa, ha iniziato ieri l’ultima settimana di allenamento. Non è il massimo continuare a sudare senza obiettivi vedendo gli altri giocare ancora ma tant’è. Parlando di giovani è sulla rampa di lancio il “Summer Camp New Generation“ allestito da Asd Carrara New Generation in collaborazione con la Carrarese Calcio 1908 con la supervisione del responsabile del settore giovanile azzurro Zoran Gjorgiev. La location sarà lo stadio Dei Marmi, il periodo di svolgimento nelle settimane dal 12 al 17, dal 19 al 24 e dal 26 giugno al 1° luglio.

Lo speciale programma di allenamento è dedicato ai nati dal 2010 al 2015 (maschi e femmine) per sviluppare abilità tecniche e tattiche in un ambiente divertente con premi e tanta amicizia. Gli istruttori organizzeranno le giornate pianificando una vasta gamma di attività secondo metodologie e tecniche moderne ed evolute.

Grazie al prezioso contributo della Fondazione Marmo è prevista l’adesione gratuita per i partecipanti appartenenti a nuclei familiari residenti nel comune di Carrara con Isee entro i 22.000 euro. Il modulo di iscrizione è scaricabile dalle pagine facebook ed instagram di Asd Carrara New Generation. Per tutte le info contattare il numero 328 11.43.532 (Luca) o la mail [email protected]