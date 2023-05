L’esperienza di Schiavi al servizio della Carrarese "Non sono ammessi errori"

di Gianluca Bondielli

Nicolas Schiavi è un dei tanti azzurri con esperienza di playoff. Il ventottenne centrocampista a inizio carriera ha vinto un campionato di C col Novara e più recentemente sempre con la società piemontese ha perso una semifinale. "Col Novara sono promosso in B nel 2015 ma non ero un titolare – ricorda l’argentino –. La semifinale playoff la perdemmo l’anno del Covid contro la Reggiana che era favorita. Ho giocato anche un playout a Cuneo dove ero andato in prestito 6 mesi e anche quella fu una gara dura. Ci salvammo contro il Gavorrano. Quello che posso dire è che sono partite diverse dalla stagione regolare da affrontare con la cattiveria giusta sapendo che non c’è margine d’errore. Bisogna arrivarci bene fisicamente ma l’aspetto che conta di più è quello mentale. Ci vuole lo spirito giusto e la consapevolezza che conta solo il risultato".

Come avete preso questo rinvio e cosa ne pensi del tuo nuovo ruolo? "Noi volevamo giocare subito perché, anche se l’ultima gara l’avevamo persa, venivamo da un periodo in cui stavamo bene. In questi giorni, comunque, abbiamo lavorato bene e fatto qualche amichevole. Resta più questa settimana per arrivare alla gara di domenica. Si parla spesso in spogliatoio di chi ci potrebbe capitare tra Ancona e Lucchese ma sono tutte buone squadre. Per quanto riguarda il mio ruolo play o mezzala non fa differenza. Sono disponibile a giocare ovunque e cerco di dare sempre il massimo in ogni posizione".