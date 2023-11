L’entusiasmo di Dal Canto: "Ora la continuità"

Alessandro Dal Canto (nella foto) ha ritrovato il successo che gli mancava da 3 turni. "Le prestazioni ci sono sempre state – commenta il tecnico - stavolta ci sono andati bene anche gli episodi. Abbiamo fatto una partita attenta contro una buonissima squadra con un’idea marcata di gioco. Sono stati bravi i giocatori a interpretarla nel modo giusto. Abbiamo tentato di giocare sulle palle rubate andando in sovrapposizione sui buchi che lasciavano. Abbiamo fatto qualche cambio di gioco giusto, magari pochi per il tipo di partita. La nostra è una fase difensiva non a uomo ma di squadra ed è andata bene. Nella ripresa ci siamo forse abbassati troppo ma abbiamo retto. Davanti dobbiamo cercare di sfruttare meglio gli episodi che ci capitano per chiudere le partite. I cambi? La squadra mi sembrava ordinata e non avvertivamo particolari cali fisici. Cicconi l’ho tolto perché era ammonito ed avevamo rischiato grosso. E’ stata una prestazione più attenta del solito perché il momento che viviamo non è dei migliori. Il campionato resta equilibrato; bisogna trovare continuità di risultati". Ecco, invece, le parole del match winner Giuseppe Panico: "Finalmente sono tornato al gol dopo alcune gare in cui creavo ma non finalizzavo. Il merito non è solo mio ma di tutti: mi hanno sempre detto di stare tranquillo e continuare a lavorare. E’ una vittoria che ci dà morale e meritiamo come gruppo. Il gol? Ho fatto un uno-due con Cicconi che mi ha restituito palla in area. Ho sterzato una volta, una seconda, e poi appena ho visto il varco ho calciato sul secondo palo ed è uscito un bel tiro. I mie continui attacchi alla profondità? In settimana avevamo provato queste giocate perché avevamo visto che loro tenevano la linea molto alta. Alcune volte sono finito in fuorigioco ma altre siamo andati vicini al gol. Il lavoro difensivo? E’ stato ottimo da parte di tutti. Il mister ci dice sempre che possono calciare ma in maniera non pulita".

Gianluca Bondielli