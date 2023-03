Legends stasera a Livorno nel recupero Fiorani: "Non sarà facile, conto sulla difesa"

Recupero infrasettimanale per i Carrara Basket Legends che questa sera (ore 21.45) giocano a Livorno contro il Chimenti per la settima di ritorno del campionato di Promozione, girone D. La partita non è delle più facili, i livornesi sono quarti in classifica con 20 punti (Carrara è prima con 30) ma i gialloviola di coach Antonio Fiorani (vice Guglielmo Rossi) stanno girando a mille, sono in serie positiva da 15 giornate (terza di andata) e adesso è arrivata anche la sconfitta di Stagno a Rosignano che, in caso di successo, consentirà ai carraresi di portare a quattro i punti di vantaggio sui livornesi. "Calma, non sarà una partita semplice ma con una buona difesa li potremo mettere in difficoltà", dice Antonio Fiorani (nella foto) che deve rinunciare agli indisponibili Michele Maiolni e Lorenzo Diamanti. Alla fine della prima fase mancano ormai solo cinque giornate e Fiorani prova a fare qualche conto: "Vincendo quattro delle cinque partite restanti saremo sicuramente primi; se ne dovessimo vincere tre allora dovremmo vedere i risultati di Stagno". Sull’ultimo successo contro Elba (82-29) c’è poco da dire: "Al completo sono una squadra da non sottovalutare, ma contro di noi mancavano tre giocatori importanti e il risultato ne ha risentito".

Dopo la prima fase, la formula del campionato prevede una seconda a orologio dove ciascuna squadra incontrerà in casa le due che la seguono e in trasferta le due che la precedono. Al termine saranno sommati i punti delle due fasi e le prime tre promuoveranno in D, mentre la quarta parteciperà agli spareggi con squadre degli altri gironi.

ma.mu.