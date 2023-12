Legends, che vittoria. Terza partita utile. Rosignano battuto

legends carrara

75

rosignano

66

LEGENDS CARRARA: Viaggi 7, Michele Diamanti 10, Benfatto 8, Donati 19 (nella foto), Nicola Tongiani 9, Olivi, Lorenzo Diamanti, Viola 4, Peselli 18, Leonardi (Matteo Tongiani n.e.). All. Fiorani.

ROSIGNANO: Mane, Boldrini 4, Ciardi 2, Benci 2, Bartoli 7, Ticà 4, Brunelli 19, Ristori 2, Maffei, Armillei 7, Rubini 17, Cosimi 2. All. Biancani.

Parziali: 13-10, 30-25, 48-41

Arbitri: Lazzeri di Prato e Matiello di Pistoia.

CARRARA – Successo pesante per i Legends che alla Dogali battono la prima della classe e ottengono il terzo successo consecutivo (sesto di campionato). Partita non bella ma avvincente, che i gialloviola hanno condotto per tutti i 40 minuti, seppure con vantaggi di una manciata di punti e con i livornesi sempre in partita. Solo nell’ultimo quarto il vantaggio si dilata fino a raggiungere i +16 (73-57) a -1.34. Davanti alla capolista i carraresi giocano alla pari, senza alcun timore reverenziale, difendono bene anche se in alcune occasioni si fanno sorprendere e vengono subito puniti, perdono qualche palla di troppo, falliscono qualche canestro da sotto, ma nel complesso giocano meglio degli avversari. Per i primi 20 minuti la gara è piuttosto equilibrata ma dopo l’intervallo lungo i Legends provano i primi allunghi (44-36 a -3.00). Nell’ultimo tempino i locali gestiscono il vantaggio.

ma.mu.