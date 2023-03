Legends a caccia del primo posto Fiorani: "Adesso è vietato sbagliare"

Basket Legends nuovamente in campo a Volterra (oggi alle 18.30) per la nona giornata di ritorno della prima fase del campionato regionale di Promozione, girone D. Con tre giornate ancora da giocare, in caso di successo potrebbe arrivare già questa sera la certezza matematica del primo posto, senza neppure attendere il risultato di Stagno che gioca a Ghezzano. Il Volterra è terzo in classifica ma è distante 10 punti dai carraresi che giocano anche per portare a 18 i risultati utili consecutivi. Un biglietto da visita da far tremare qualunque avversario (sono anche la difesa più impenetrabile del girone) ma l’ultima partita casalinga contro il Cus Pisa ha visto Leonardi (nella foto) e compagni faticare più del previsto e coach Antonio Fiorani chiarisce la situazione che è anche un fulmine a ciel sereno. "Abbiamo problemi fisici, non stiamo bene e stiamo facendo molta fatica – dice l’allenatore – per problemi di lavoro ormai abbiamo perso Maiolini, mentre Lorenzo Diamanti si è infortunato (contro Pisa ha giocato pochissimi minuti, ndr.) e prima ci togliamo il dente e meglio è – continua Fiorani - fisicamente siamo alla frutta, ma se riusciamo a conquistare due vittorie siamo già promossi, mentre se finiamo a 36 punti, grazie alla formula del campionato, nella seconda fase basterà molto poco". La classifica: Carrara Legends 34; Stagno Livorno 30; Volterra e Ineos Rosignano 24; Chimenti Livorno 20; Stoneexport Livorno ed Elba Portoferraio 18; Dinamo Rosignano 14; Ghezzano e Cus Pisa 12; Piombino e Versilia 10.

ma.mu.