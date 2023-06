Le speranze di Dal Canto "Dobbiamo partire bene Sfrutteremo le occasioni"

"Le idee le abbiamo chiare, vedremo quante ne potremo concretizzare". Alessandro Dal Canto parla delle strategie di mercato della Carrarese. "Sono anni che faccio la Lega Pro e dal mio punto di vista dobbiamo avere un’ossatura che già in partenza sia di ottimo livello e su cui si possa lavorare subito. Dopo di che ci sono sempre quei due, tre o quattro giocatori che magari ti “cascano“ o per giri di mercato o per necessità. Gli ultimi giorni qualcuno in qualche squadra di buon livello può rimanere fuori lista dalla serie B e può capitare un’occasione. Uno o due posti per un’evenienza del genere, che succede sempre, li possiamo anche tenere. Adesso, però, c’è da tentare di partire con un organico già avanti nella completezza e nel numero". Cosa comporterà l’infortunio di Castigliani? "Mi dispiace più per lui perché in tre mesi e mezzo con noi ha avuto due o tre infortuni che gli hanno precluso una continuità di rendimento. Speriamo che si rimetta prima possibile ma memori dell’esperienza di Pinto dovremo fare le giuste considerazioni. Vedremo più o meno in coincidenza con la riapertura invernale del mercato come si sarà ripreso. Peccato: per quello che aveva fatto vedere nell’ultima parte del campionato ci avrebbe dato una mano". In difesa si riparte da...sinistra? "Si, ripartiremo dalla stessa coppia di mancini: Imperiale e Pinto. C’è da completare il reparto: vedremo in che modo e in che misura".

Gianluca Bondielli