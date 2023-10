Le interviste Il tecnico Dal Canto mastica amaro. "Puniti da un episodio ma dovevamo chiuderla prima»

Pareggio amaro per la Carrarese, per i tifosi e per il tecnico Alessandro Dal Canto.

Mister, una distrazione è costata la vittoria?

"Lo dico sempre che un episodio può essere decisivo e stavolta è andata cosi. Abbiamo fallito l’occasione per il raddoppio e siamo stati puniti per non aver chiuso la gara contro un avversario problematico che aveva fatto risultati importanti pareggiando col Cesena e battendo Pescara e Pontedera".

A un buon primo tempo ha fatto riscontro una ripresa meno intensa. Concorda?

"Il secondo tempo non mi è piaciuto. La squadra secondo me ha sbagliato tanto nel palleggio. Abbiamo subito un po’ il crescere della loro fisicità. Il Pineto è rimasto sempre vivo ed in partita".

E’ stata la prima da titolare di Morosini. Soddisfatto?

"Si anche se è normale che quando si viene da un periodo in cui segni poco qualcuno si aspetti il salvatore della patria. Non io. L’importante è che i ragazzi continuino a lavorare per mantenere alto il livello delle prestazioni perché è l’unica strada per uscire da questo momento di difficoltà che stiamo attraversando. Non dobbiamo mollare ma continuare a credere in quello che facciamo. Arriveranno momenti migliori perché per come lavora la squadra non vedo grossi deficit".

Schiavi sta tirando sempre la carretta. La mancanza di un sostituto inizia a farsi sentire?

"Un po’ stanco lo è. Potevo scegliere anche di cambiarlo ma avevo Palmieri e Zanon ammoniti in zone del campo pericolose. Abbiamo Cerretelli che può farlo tornando al suo vecchio ruolo".

Non ha guardato la punizione del Pineto nel finale. Se lo sentiva?

"Volpicelli l’ho avuto e so che è abile in queste situazioni. C’eravamo detti di evitare il più possibile punizioni vicino all’area perché è una mezza sentenza".

Gianluca Bondielli