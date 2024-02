Le interviste. Calabro gongola: "Ottima prova di tutta la squadra»

"Devo dire grazie e fare i complimenti ai ragazzi perché sono riusciti a vincere una partita dal coefficiente di difficoltà altissimo". L’allenatore Antonio Calabro elogia i suoi dopo il grande successo contro il Gubbio. "Loro venivano da uno score incredibile con addirittura 4 vittorie esterne consecutive ed hanno giocatori importanti, forti e di gamba – continua –. Siamo riusciti a limitarne il potenziale con un’ottima prestazione di squadra. Tutto questo nonostante le tante indisponibilità che ho dovuto fronteggiare ed un giorno in meno di riposo".

In campo si sono viste diverse novità come Schiavi schierato come sotto punta e Capezzi titolare con Capello partito dalla panchina. "Devo ringraziare tutto lo staff medico diretto dal dottor Poletti perché Capello ha preso una distorsione martedì e non so come sia riuscito a rendermelo disponibile. Non ci avrei mai sperato visto come aveva la caviglia. Riguardo agli altri avevo ben poche altre soluzioni. Schiavi con la tecnica sopraffina che ha può giocare dappertutto anche se nella ripresa ho cambiato Panico dal centro destra perché lo stavo sacrificando troppo. Per quanto riguarda Capezzi deve mettere minutaggio. La sua prova fa ben sperare per il futuro. Ringrazio ancora per la disponibilità che mi dato questi ragazzi eccezionali. Abbiamo vinto con una prestazione gagliarda, anche sofferta perché ci stava contro un avversario del genere".

Gianluca Bondielli