Le gemelle Lucaci fanno l’en plein alla ‘Notte dei giganti’

Primo e secondo posto assoluti per le gemelle Ioana (nella foto) e Andreea Lucaci che alla quinta edizione della ‘Notte dei Giganti’, gara di 13,5 km in notturna sulle strade di Peccioli, nel pisano, chiudono rispettivamente con i tempi di 1h06’14“ e 1h06’17“. Nella stessa corsa buone prove per Alessandro Marlia, Cristina Montagnani e Luca Linari. Alla 35esima edizione della “Stranotturna di Agliana”, gara di 10 km nel pistoiese, secondo posto assoluto per Mirko Tarantola, primo posto di categoria per Stefano Simi (SM50) e buone prove per Marco Bonacchi (sesto assoluto), Manuel Tilocca, Giacomo Bruschi, Francesco Cassettari, Gianfranco De Santis e Ludmillo Dal Lago; mentre alla 19esima edizione della “Run wild Equiterme”, di Fivizzano, gara di 8 km., secondo posto assoluto per Marco Sagramoni, terzo per Dario Anaclerio, primo posto di categoria per Luca Russo (SM35), Fabrizio Santi (SM65) ed Enrico Piastra (SM50), secondo posto di categoria per Francesco Nardini (SM50), Lucio Cuppelli (SM65) e Fabio Belletti (SM60), terzo posto di categoria per Gino Cappelli (SM65), Francesca Tesconi (SF50) e Maurizio Folegnani (SM60), buone prove per Nicola Cappelli, Roberto Tognari, Maurizio Pierotti, Mirco Toma, Simone Carlini, Alessandro Marlia, Simone Bordigoni e Cristina De Rocco.