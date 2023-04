L’Audax incrocia il Monsummano Ultima gara del play Francesco Putti

Gioca per il tris, la Pallacanestro Audax che questa sera (ore21) fa visita al Monsummano (campo neutro di Pescia per la impraticabilità del campo locale) per la decima giornata di ritorno del campionato regionale di C silver. Dopo il doppio successo con Liburnia Livorno e Montale, la squadra di coach Andrea Cristelli è a caccia di altri due punti che in questo caso contano doppio perché i pistoiesi (ottavi con 26 punti ) sono diretti concorrenti dei carraresi (noni con 24 punti) e in caso di successo l’Audax appaierebbe il Monsummano in classifica, ma vanterebbe il 2-0 negli scontri diretti (all’andata l’Audax si impose 90-79), un vantaggio non trascurabile.

"Speriamo di arrivare al più presto a 30 punti, una quota che ad oggi riteniamo garantisca di arrivare tra le prime undici – dice coach Andrea Cristelli che annuncia anche che quella di oggi è l’ultima partita del play Francesco Putti che per motivi di studio tornerà all’estero – . Cercheremo di ripetere la partita con il Montale e ci siamo preparati per una partita con una buona intensità difensiva".

E della vittoriosa gara interna con Montale, Cristelli commenta: "È stata una buona gara contro una squadra che ha buone individualità, con un paio di stranieri interessanti. Il Montale non ha più niente da chiedere al campionato (nonostante ci siano ancora sei partite da giocare e 12 punti in palio, i pistoiesi sono già matematicamente retrocessi in serie D, ndr) ma noi avevamo preparato la gara con cura e in campo siamo riusciti a fare quello che avevamo in mente".

ma.mu.