L’Audax di Cristelli è in cerca conferme contro il Donoratico

E’ in cerca di una prova convincente, l’Audax che dopo due successi esterni, questo pomeriggio (palazzetto di Avenza, ore 18, porte girevoli) prova a costruire una striscia positiva ospitando il Donoratico. "E’ una bella squadra, con alcuni giocatori di spessore – dice coach Andrea Cristelli (nella foto) che teme la partita – è la prima di un trittico impegnativo che dopo Donoratico prevede giovedì il derby con i Legends e la prossima domenica il Lucca. Rispetto alle prime uscite abbiamo sistemato alcune cose e adesso dobbiamo continuare ad allenarci così. Per noi certe squadre sono più confacenti alla nostra struttura, ma quando giochiamo contro formazioni senza ruoli definiti, siamo in difficoltà".

Sulla vittoria di Castelfranco (+13), Cristelli è prudente: "Abbiamo fatto quello che dovevamo fare e che avevamo preparato. Castelfranco non è un campo facile, c’è il fondo in cemento e noi non ci siamo abituati, ma siamo stati sempre sopra anche se abbiamo avuto un paio di momenti bui, ma che rispetto al passato sono durati poco".

Soddisfa anche l’inserimento dell’ultimo arrivato, il finlandese Eerikinharju: "si sta ambientando bene, è un giocatore di categoria superiore, anche se lui stesso ha riconosciuto che qui non è come ad Ascoli o Morbegno (le due società di provenienza) dove tirava sempre lui e faceva molti punti a partita".

ma.mu.