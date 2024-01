L’attaccante ritrovato. Carrarese, buona prova per Leonardo Morosini: "La mia stagione inizia ora»

La Carrarese è al lavoro per preparare il big match di domenica contro la Torres. Del gruppo azzurro non fa più parte Malik Opoola che ieri è volato a Brindisi per tornare nella squadra che lo scorso anno coi suoi gol ha trascinato in Lega Pro. L’attaccante nigeriano, che con la maglia della Carrarese aveva collezionato soltanto pochi minuti senza in pratica avere mai una chance di dimostrare le sue capacità, scende in Puglia con la formula del prestito secco. Ancora nulla, invece, per quanto riguarda il mercato in entrata che potrebbe accendersi negli ultimi giorni con l’arrivo di una punta.

Una sorta di nuovo acquisto, intanto, si è visto domenica a Pesaro con l’entrata in campo nella ripresa di un Leonardo Morosini finalmente ristabilitosi e apparso già pimpante. L’attaccante bergamasco, entrato nella ripresa, è andato ripetutamente al tiro finendo per risultare il più pericoloso dei suoi. "Ho passato periodi non facili ma voglio che la mia stagione inizi da qui – ha spiegato il calciatore –. Giocare dieci metri più avanti o più indietro cambia sostanzialmente poco o nulla. A me interessa stare bene perché quando sono in condizione posso cercare di dare il mio contributo alla squadra. Mi metto a disposizione dei compagni e del mister. Calabro è una persona caratteriale che si è calata nel gruppo con grande disponibilità e rispetto, anche in relazione al lavoro di chi lo ha preceduto. Possiamo, certamente, trovare le chiavi giuste per migliorare ulteriormente il nostro rendimento. Con la Vis Pesaro siamo stati dentro i novanta minuti sia fisicamente che tecnicamente. Molte occasioni sia potenziali che effettive non sono state sufficienti a trovare l’episodio vincente. Una prestazione del genere è incoraggiante in una settimana un po’ particolare per noi e per l’ambiente. C’è il rammarico di non aver raggiunto tre punti che, probabilmente, sarebbero stati più che meritati. Ora avanti con la Torres. In casa sappiamo di essere una squadra che lascia poco o nulla agli avversari. A Sassari fu una gara molto particolare che si è conclusa con una sconfitta molto severa che non ha rispecchiato quanto visto in campo".

"C’è grande voglia di trovare i primi tre punti del 2024 – conclude – cercando di imporre uno stop alla Torres, squadra che con il Cesena sta disputando una stagione dai numeri impressionanti".