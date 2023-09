L’assalto del Ricortola non ferma la corsa del Montignoso

ricortola

0

montignoso

1

RICORTOLA: Murgese; Cola Antonini, Vanni (30’ st Bernuzzi), Angeloni (cap; 5’ st Pedrinzani), Guadagnucci, Michelucci, Gallone (21’ st Filippo), Sacchetti, Sabatini (37’ st Giusti), Conti (14’ st Stocchi), Bertuccelli. A disp.: Ricci, Sacchelli, Spallanzani, Bertelloni. All.: Fini.

MONTIGNOSO: Bedei; Di Benedetti, Verduci (cap.), Canesi, Bevilacqua, Cucurnia, Marchi (32’ st Donati), Giulianelli, Vatteroni (21’ st Del Sarto), Costa, Mosti. A disp.: Boni, Lorenzetti, Perinelli, Marku, Musto, Pucci, Offretti. All.: Gabrielli.

Arbitro: De Vincenti di Carrara.

Marcatori: 25’ pt Costa.

Note: 48’ pt espulso Sacchetti (R), 34’ st espulso Cucurnia (M). 36’ st rig. sbagliato Sabatini (R).

RICORTOLA – Inizia con un successo la stagione di Seconda del Montignoso, che al comunale di via delle Pinete supera il Ricortola nella prima giornata del gruppo 3 di Coppa Toscana che comprende anche il San Vitale Candia. A risolvere la contesa è la rete di Costa al 25’ dopo una prima fase equilibrata. Dopo lo svantaggio il Ricortola prova subito a recuperare ma per i ragazzi di Fini le cose si complicano nel recupero del primo tempo: Sacchetti commette un’ingenuità che gli costa il secondo giallo e lascia i suoi in inferiorità numerica. Nella ripresa gli ospiti provano ad approfittare dell’uomo in più ma i locali si difendono e cercano in diverse occasioni di acciuffare il pareggio. La chance più grande arriva al 36’, quando Sabatini si presenta sul dischetto per il rigore causato dal fallo di Cucurnia (secondo giallo).