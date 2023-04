L’Apuania mette in bacheca la “Supercoppa“ Battuta in riva allo stretto la corazzata Messina

E’ della Apuania Tennistavolo la Supercoppa 2022. In riva allo stretto (partita secca tra il Messina, vincitore del campionato 2021-2022 e i carraresi vincitori della Coppa Italia 2022), la squadra del presidente Guglielmo Bellotti batte i siciliani per 3-5 al termine di un incontro equilibrato e molto combattuto come era nel pronostico della vigilia. Una finale che conferma che il meglio del tennistavolo italiano degli ultimi anni è sempre un discorso tra Carrara e Messina che nelle ultime stagioni si sono affrontate in più occasioni.

E se nella scorsa primavera i siciliani hanno scucito lo scudetto dalle maglie degli apuani, questi ultimi si sono rifatti battendo il Messina due volte in campionato, in Europe Cup, nella finale di Coppa Italia e adesso anche in Supercoppa. Con questo successo l’Apuania Carrara bissa la Supercoppa dell’ultima edizione (la 2021) ed eguaglia i siciliani che l’avevano sollevata nel 2019 e nel 2020. A premiare i vincitori, il vicepresidente federale Paolo Puglisi. La formula prevedeva un massimo di nove singolari da disputarsi su due tavoli uguali, con partite in contemporanea, e l’incontro sarebbe terminato quando una delle due squadre avrebbe segnato il quinto punto (ogni partita si è disputata al meglio dei 5 set). E così è stato.

Al tavolo 1 il croato di Carrara Andrej Gacina batte l’ex di turno Leonardo Mutti 1-3 (6-11, 6-11, 14-12, 9-11); Matteo Mutti vendica il fratello superando Tomislav Pucar 3-1 (11-9, 6-11, 12-10, 12-10); ma poi Pucar si riscatta battendo Leonardo Mutti 0-3 (8-11, 9-11, 7-11) e ancora Pucar ha la meglio su Marco Rech Dal Dosso per 2-3 (8-11, 5-11, 12-10, 11-4, 5-6). Al tavolo 2 il portoghese di Messina João Monteiro batte Mihai Bobocica con un 3-0 (11-7, 11-8, 14-12); ma Andrej Gacina vendica il compagno di squadra battendo João Monteiro per 1-3 (15-17, 11-8, 8-11, 6-11); anche Matteo Mutti batte Mihai Bobocica 3-1 (13-11, 11-9, 6-11, 13-11); ma poi Gacina batte Matteo Mutti 0-3 (8-11, 9-11, 9-11). E Carrara solleva la Supercoppa.

Oggi alle 13,45, al palazzetto dello sport di Avenza l’Apuania Tessinstavolo affronta, nell’ultimo giornata del girone di ritorno, il Noorbello Oristano.

ma.mu.