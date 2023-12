L’Apuania cerca gloria in casa del Napoli “Vietate distrazioni"

Doppio impegno per l’Apuania Tennistavolo che domenica (ore 17.30) gioca a Napoli per la settima e ultima giornata di andata del campionato nazionale di A1 e martedi al palazzetto di Avenza (ore 17.30) ospita la finale di Supercoppa contro il Messina. "Guardando la classifica, l’incontro con i partenopei può apparire semplice, considerati i 9 punti della squadra carrarese e il punto del team napoletano – scrive la società in una nota, predicando prudenza per questo testa-coda ? tuttavia la compagine campana può contare su atleti di assoluto valore". Il Napoli schiera il greco Anastasios Riniotis, il portoghese Andrè Da Silva, l’ungherese Daniel Kosiba, lo spagnolo Rafael De Las Heras e il giovane talentuoso Francesco Palmieri. Gli apuani, campioni d’Italia uscenti, si presentano con Mihai Bobocica, Andrej Gacina, Lubomir Pistej, Tomislav Pucar e Andrea Puppo. "Mi auguro si possa disputare una buona partita, l’avversario è di buon livello, ritengo che per vincere si debba fornire una buona prestazione senza cali di tensione eo disattenzioni, auspico che i nostri possano giocare al meglio" dice il presidente Guglielmo Bellotti (nella foto).

La classifica: Apuania Carrara 9 punti; Messina e Norbello Oristano 7; Cagliari 6; Bagnolese Mantova e Prato 2; Napoli 1.

ma.mu.