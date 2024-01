L’analisi di Strata. Mulazzo in gran forma: "Testa al Marginone»

È appena cominciato il girone di ritorno e il Mulazzo sbanca in casa della nobile decaduta Capezzano inanellando il quarto risultato utile consecutivo. La squadra di Stefano Strata sul "Pianore" ha trovato un nuovo bomber Fabio Luccini che ha aperto e chiuso le marcature, senza dimenticare l’idolo di ieri del Savona, Bogliasco, Sestri Levante, Sestrese, San Cipriano, Villafranchese, Pontremolese e quello dell’oggi Simone Occhipinti alla sua terza doppietta e capocannoniere con 12 centri del girone A di Prima categoria. Ma soprattutto può affidarsi ad una nuova squadra con nuove risorse, nel senso che il gol adesso, passa per… altri piedi e altre teste.

Occhipinti, alla sua terza doppietta, resta "il numero uno", s’intende, però Luccini, Capo, Ausili, Rossi e Filippi sembrano in grado di assicurare più sostanziosi contributi. Naturalmente è presto per trarre conclusioni, anche perché i rossoblù nonostante i dieci punti messi insieme nelle ultime quattro giornate, dieci gol realizzati, uno subito, restano ancora nelle zone paludose di una classifica che necessità d’essere rimpolpata di punti pesanti per uscirne fuori. "Mi sentivo la vittoria nel buzzo – ha detto alla ripresa Strata –, nel corso della settimana precedente alla partita con il Capezzano mi ero accorto che la squadra era pronta per la grande impresa. Questi tre punti valgono una fortuna. Capezzano ci ha fatto capire con quale spirito bisogna scendere in campo. Siamo forti tecnicamente, ma non conta se non ci metti la cattiveria. Ecco domenica ho visto la squadra che voglio, una squadra che aveva il diavolo in corpo".

Strata è un pirata vero sempre sul ponte della nave con il petto in fuori e la spada sguainata. Il Marinaro di Podenzana usa termini a lui cari, colorito il suo linguaggio, difficile, impossibile renderlo al cento per cento. "Se abbiamo imboccato la strada per uscire fuori dal tunnel? Neanche per idea, c’è l’assoluto bisogno di tenere sempre le cinture di sicurezza allacciate per farsi trovare pronti a mulinare la clava. Signori domenica c’è il Marginone e noi non vogliamo perdere".

Ebal.