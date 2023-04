La Villafranchese cerca gloria col Retignano San Vitale-Fosdivono, il giorno del giudizio

È il sabato delle feste, degli addii e di nuovi progetti. Il calendario dell’ultima giornata del campionato di Terza Categoria che da tempo ha eletto al piano superiore della Seconda categoria il Montignoso, nel pomeriggio sul campo amico contro il ValliZeri, propone confronti che stabiliranno la griglia dei playoff. La Villafranchese dalle 16 è di scena al “Macchiarini Ricci“ contro il Retignano, con i padroni di casa già in possesso del passaporto spareggi-promozione, al contrario i gialloneri hanno due risultati a disposizione per mantenersi nella forbice e assicurarsi il cammino nei playoff. Mentre stiamo per andare in macchina c’è da dire che l’attuale terza forza del torneo Icf Fosdinovo gioca a Remola contro il San Vitale, con questi ultimi alla ricerca dei tre punti nel tentativo di aggiudicarsi il quarto posto. In questo caso la matematica scatterebbe a patto che la Villafranchese fermi a domicilio l’avanzata del Retignano.

Il Monti affronta a domicilio il Montagna Seravezzina e solo in concomitanza di una serie utile di risultati rientrerebbe in area playoff. Il Pontremoli con il ds Preti già al lavoro per preparare il prossimo campionato, da l’arrivederci alla prossima stagione affrontando i cugini della Gragnolese.