La stralunigianpalla fra granata e medicei finisce in parità

monzone

1

fivizzanese

1

MONZONE: Vegnuti, Bonini (74’ Pierami) Marchiò. Biasi, Ciuffani, Arcangeli P. ), Moisè, Del Padrone, Mastrini (52’ Arcangeli A.), Alberti, Battaglia (68’ Mastorci A.). A disp.: De Agostinis, Giardina, Marchi). All. Secchiari.

FIVIZZANESE: Cibei, Domenichelli, Cardellini, Ceragioli, Gerali (87’ Giovannucci), Salku B. (62’ Lombardo), Lopez, Bianchi (67’ Prenci), Costa, Mencatelli, Alvisi. A disp.: Mariani, Zarrelli, Berti, Salku A.), Sartorio, Pigoni,). All. Duchi.

Arbitro: Cerchiai di Carrara.

Marcatori: al 46’ Alvisi (F), al 69’ Moisè (M).

Note: 97’ espulso Moisè.

MONZONE – Parte forte la Fivizzanese e preme a lungo il Monzone nella sua metà campo. Ma l’undici di Secchiari controlla bene le azioni avversarie ed agisce di rimessa, rendendosi pericoloso in più occasioni, in particolare al 32’, quando Cibei sventa un tiro ravvicinato di Alberti. Lo stesso portiere della Fivizzanese è protagonista, al 45’, di tre prodezze consecutive, quando ribatte tre tiri dall’area piccola di Alberti, Mastrini, Moisè. Nel recupero del primo tempo è, però, la formazione ospite a passare in vantaggio, con un gol di Alvisi, conseguente ad una mischia causata da un corner, che ha trovato impreparata la difesa locale. La ripresa, per la stanchezza, non ha offerto particolari emozioni, se si esclude la splendida rete di Moisè, che, dopo aver scartato due difensori, ha depositato il pallone in rete alla sinistra di Cibei.

Ebal