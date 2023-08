La sfida di Lollo e Bertolotti

Attesa per la 20° edizione della ’Isola Santa-Careggine’, gara di 14 chilometri su strada organizzata dal Gruppo Sportivo Alpi Apuane-Team Ecoverde Cetilar, che si correrà domani, con partenza alle 9.30, valida anche per memorial Franco Bianchini e trofeo Iacopina Poli. E’ previsto l’attraversamento di Capanne di Careggine, Colli di Capricchia, Porreta e il passo della Formica, dove si trova il gpm a 1100 metri, poi l’arrivo a Careggine. La gara è valida come prova di “CorriLunigiana“, “Correre intorno alle Apuane“, circuito “Highlander 2023“: conta circa 150 preiscrizioni. In gara anche Antonino Lollo (nella foto, Alpi Apuane), recente vincitore della scalata all’Alpe di San Pellegrino e già campione italiano di maratona 2022; il lombardo Dario Rognoni (Cus Pro Patria) che ha un personale in maratona 2h 23’: sale in Garfagnana per essere protagonista. Il record del percorso è di Alessio Terrasi (Alpi Apuane) che ad agosto 2021 ha fermato il cronometro a 52’ 21“. In gara femminile favorite Elena Bertolotti (Atletica Castello), Ioana Lucaci (Alpi Apuane) e Margherita Cibei (Atletica Alta Toscana), quest’ultima detentrice del record della corsa in rosa con 1h 38 conquistato nel 2021.

ma.mu.