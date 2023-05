La San Marco retrocede in Promozione

TUTTOCUOIO

1

SAN MARCO AVENZA

0

TUTTOCUOIO: Lampignano, Novi, Casanova, Fino, Puleo, Pazzaglia, Chiti, Sarti, Massaro, Sabia, Turini (75’ Dascoli). A disp. Martini, Bartorelli, Fiscella, Zahouiani, Severi, Ercoli, Ianas, Mancini.

SAN MARCO AVENZA: Cacchioli, Ratti (70’ Guidi) (84’ Bertoloni), Scremin, Cucurnia, Zuccarelli, Baeza Rosales, Ortelli (75’ Pedrazzi), Montecalvo, Bruzzi, Saia, Raffo (55’ Morelli). A disp. Cozzolino, De Angeli, Barabino, Viti, Vicari. All. Alessi.

Arbitro: Monti di Firenze.

Marcatori: 82’ Sarti.

Note: spettatori 300 circa. Espulso al 89’ Alessi; ammoniti Novi, Pazzaglia, Chiti, Zuccarelli.

PONTE A EGOLA – La San Marco Avenza retrocede nel campionato di Promozione. Questo il verdetto amaro ma inevitabile del campo per quanto si è visto nella sfida playout del ’Leporaia’ di Ponte a Egola. I rossoblù carraresi dovevano obbligatoriamente vincere per centrare la salvezza ma è stato il Tuttocuoio a fare di più. La squadra di casa ha fallito due calci di rigore, uno per tempo, e si è divorata un gol clamoroso prima di trovare nel finale di gara il gol della vittoria.

Dopo un avvio equilibrato, in cui gli ospiti avevano risposto con un tiro dal limite di Ortelli al primo squillo dei conciari targato Massaro, c’è stato il primo episodio importante. Al 14’ Baeza Rosales ha sgambettato in area Massaro ma capitan Fino ha calciato fuori il tiro dal dischetto. Il pericolo scampato non ha svegliato la San Marco che ha provato a cambiar pelle passando dal 4-3-3 al 5-3-2 ma ha rischiato ancora grosso al 36’ su di un batti e ribatti incredibile a un metro dalla porta con Massaro che ha fallito il tiro a botta sicura.

La ripresa si è aperta con nuovo calcio di rigore assegnato al Tuttocuoio al 52’ per un fallo di Ortelli su Chiti. Stavolta si è incaricato dell’esecuzione Massaro, respinta magnificamente da Cacchioli che si è superato opponendosi anche alla ribattuta del giocatore. A questo punto mister Alessi ha inserito Morelli passando alle due punte e la squadra ha avuto il suo momento migliore andando pericolosamente al tiro con Bruzzi, due volte con Morelli ed un ultima con Scremin. All’82’ su un’azione di contropiede ha segnato, però, il Tuttocuoio con Santi che di testa ha sovrastato Scremin sul secondo palo su un cross proveniente da sinistra.

Gianluca Bondielli