La San Marco insegue i playout Vietato fallire con il San Miniato

Si gioca tutto o quasi la San Marco Avenza nell’anticipo di questo pomeriggio al “Paolo Deste“ contro il San Miniato Basso. I rossoblù, penultimi in classifica, per non retrocedere direttamente in Promozione hanno bisogno di risalire di una posizione o di ridurre la forbice dalla quintultima sotto i 10 punti di distacco (al momento sono 11 ndr). Il match odierno diventa vitale perché l’avversaria di giornata è proprio la terzultima che le sta sopra di due punti. Batterla vorrebbe dire scavalcarla in classifica.

Allo stadio della Covetta si prevede, dunque, il pubblico delle grandi occasioni con tanto tifo a favore ma anche con molti curiosi ed interessati ad assistere. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 14.30. La San Marco Avenza dovrà fare a meno del centrale di difesa Nicolò Barabino, per lui si parla di stagione finita, e dello squalificato centrocampista Alessio Montecalvo. Anche il San Miniato Basso avrà un paio di assenze di rilievo. Sono incappati in un turno di squalifica sia Nolè che Ciravegna. Il team avenzino potrà riavere in panchina il tecnico David Alessi che ha scontato a sua volta il turno di squalifica. La squadra è viva e molto carica dopo il prezioso successo ottenuto domenica a Cenaia contro la capolista che l’ha rimessa in carreggiata.