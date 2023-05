La Ricel sale sul tetto della Toscana Battute le storiche rivali del Forcoli

Ricel

3

Forcoli

2

RICEL: Zenghina, Chiorazzo, Orsini, Megan, Casali, Baldini, Nardi. All. Nista.

FORCOLI: Del Lama, Bachi, Catastini, Doni, Montesi, Pinto, Pantani, De Simone. All. Montagnani.

Arbitri: Piccini e Luci di Livorno.

Marcatori: 20’ Montesi (F), 29’ Casali (R), 36’ e 47’ Megan (R), 45’ Doni (F).

CARRARA – La Ricel è di nuovo campione toscano di calcetto femminile. Le “apette“ apuane hanno vinto il titolo per la terza volta consecutive battendo le “storiche“ rivali del Forcoli contro cui avevano già disputato la finale dello scorso anno. La squadra di mister Nista è partita coi favori del pronostico avendo vinto tutte le gare, compresi gli scontri con le pisane, ma si è presentata con assenze importanti come capitan Pucci, Rizzitelli e Tylor. Zenghina è stata recuperata in extremis ed è stata convocata anche la straniera Megan. Tra le amaranto mancava la forte Salvini.

La finale è stata spettacolare, caratterizzata da 5 reti bellissime. Nel primo tempo la Ricel ha avuto buone occasioni con Casali, Orsini e Chiorazzo ma a passare in vantaggio è stato il Forcoli con Montesi. A inizio ripresa è arrivato il pari della bomber Casali e poi Megan ha ribaltato il risultato su assist di Baldini con bolide da fuori nel sette. Doni ha siglato il momentaneo pari a 5’ dal termine ma ancora Megan, sempre da fuori, ha regalato il titolo alle apuane a 2’ dal triplice fischio.