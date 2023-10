La Ricel rafforza la rosa e punta decisa alla fase nazionale per giocarsi lo scudetto

La Ricel ha ancora fame di vittorie. La squadra di calcetto femminile impegnata nella massima serie regionale, dopo i tre campionati vinti col record praticamente imbattibile di sole vittorie, è pronta a iniziare il nuovo campionato. Il team allenato da Fabrizio Nista con la preziosa collaborazione di Valerio Marsili si appresta a nuove sfide con le compagini toscane, Forcoli e San Frediano su tutte. L’obiettivo è cercare di superarsi ed accedere alla fase finale nazionale per giocarsi lo scudetto a 10 anni dall’ultimo trionfo.

La rosa è molto competitiva per la caratura delle nuove ragazze entrate nel team dei patron Simone Munari e Matteo Salsi, titolari della Riparazione Carrelli Elevatori (Ricel) di Vezzano Ligure che è lo sponsor tecnico della società. La squadra è stata rafforzata con nomi di spicco: Martina Barsocchi con esperienza ad altissimi livelli nel calcio a 11 e a 5, Ginevra Maffei in uscita dal calcio a 11 e capitano del Pontedera con alle spalle campionati di C; Giulia Mastalli che ha rinunciato alla Serie A per accasarsi sotto le Apuane. Sono arrivate anche tre pedine dal Peccioli, che non ha iscritto la squadra nonostante la semifinale playoff disputata lo scorso anno. Si tratta di Martina Crecchi, Antonella Pirrottina e Benedetta Bottoni. Completa gli ingressi l’esperta Alessandra Atzei.

Le protagoniste della passata stagione sono state tutte confermate: Matilda Zenghina, Francesca Nardi, Roby Megan, Alice Orsini, Benny Tylor, Carla Rizzitelli, Carlotta Chiorazzo, Gabriella Casali, Nadia Biancalana e Sharon Baldini. In uscita c’è solo la capitana Daniela Pucci che da l’addio al calcio giocato dopo 13 anni in Ricel. "Abbiamo cambiato molto – ammette Nista -. Dopo aver vinto l’ultimo campionato avevamo bisogno di nuovi stimoli che abbiamo raccolto inserendo tante ragazze nuove. Voglio vedere dove riusciremo ad arrivare". La prima uscita sarà la gara interna contro il San Frediano a Settimo.