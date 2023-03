La Ricel di Nista allunga in vetta "Gara perfetta contro il Forcoli"

Ricel

4

Forcoli

2

RICEL: Zenghina, Chiorazzo, Pucci, Orsini, Rizzitelli, Casali, Nardi, Biancalana. All.: F. Nista.

FORCOLI: Bachi,Campi,Catastini,Del Lama, Simone, Doni, Pinto, Salvini, Montesi All.: A. Montagnani.

Arbitro: Cortellini di Pisa.

Marcatori: 7’ Rizzitelli e 30’ (R), 12’ Salvini (F), 19’ Casali e 38’ (R), 23’ Doni (F).

CARRARA – Prima contro seconda, migliori attacchi e migliori difese a confronto. La 12ª giornata del campionato regionale di calcio a 5 femminile ha riproposto l’ennesima rivincita della finale playoff dello scorso anno. Ha vinto ancora la regina, la Ricel, contro il Forcoli che era dietro di 3 punti avendo perso solo contro le carraresi all’andata. E’ finita di nuovo 4 a 2 per le “apette“ che hanno allungato la loro inesorabile striscia di sole vittorie. Capitan Pucci e compagne sono state bravissime. Rete in apertura di Rizzitelli e pari di Salvini in gran girata. Di nuovo Ricel avanti con Casali e pari di Doni allo scadere. Si è andati al riposo sul 2 a 2 ma nella ripresa è uscita fuori la superiorità delle locali, ancora in gol con Rizzitelli e Casali.

"Gara bella da vedere e giocare – il commento del tecnico Nista -. Le mie ragazze sono state perfette. Il Forcoli è una grande squadra, complimenti al mister e alle giocatrici. Ci rivedremo in finale sicuramente".