La Pontremolese vuole volare in alta quota. Serve una prova di maturità contro il Luco

Fa freddo al Lunezia, cinque tifosi seguono dalla tribunetta l’allenamento della Pontremolese. Nella casa di lavoro dell’Azzurra c’è uno strano silenzio, è il venerdì delle speranze, una squadra intera si rende conto che è arrivato il momento di dare continuità alla conquista del massimo risultato contro la squadra di Borgo San Lorenzo Luco per continuare nel ruolino di marcia che dopo nove giornate non è ottimo, ma confortante. Dà fiducia perché indicizza la lenta ma costante maturazione tecnico-tattica di una squadra che deve continuare a filare sui binari della regolarità, di quella continuità apprezzabile che, in Promozione, resta ancora l’arma più valida per ottenere il conforto della classifica finale, quando, a maggio, emetterà i suoi verdetti. Ecco perché il tecnico marmifero Bracaloni insiste nel chiedere ai suoi equilibrio, applicazione costante, intensità pressante, senza sbavature né distrazioni come si è verificato tre domeniche fa in casa contro il Maliseti Seano, quando la squadra inspiegabilmente negli ultimi venti minuti è uscita dalla partita sfiorando nel finale il clamoroso rovescio.

Entrando nello specifico dell’impegno odierno sul campo amico contro il Luco il direttore tecnico Simone Lecchini ha detto: "La squadra fiorentina è scorbutica, dobbiamo quindi affrontarla con la massima concentrazione, stando attentissimi a non commettere il benchè minimo errore… Non dobbiamo crearci scompensi per non dare vantaggi all’avversario. A dirlo sembra facile, in campo un po’ meno".

La partita con il Luco che nelle ultime tre giornate ha incamerato un punto, incassando 10 reti, contro le tre realizzate, per l’Azzurra ha un valore inestimabile. E Bracaloni lo sa bene, lo sottolinea senza impacci anche Lecchini: "Bisogna raccogliere punti per migliorare l’attuale classifica, ma anche per darci tranquillità e sicurezza in vista del turno successivo che ci vedrà protagonisti in casa del Viareggio". Il Luco pur riconoscendo le difficoltà dell’impegno odierno, si calerà sul Lunezia (14,30) convinto che sono i lunigianesi, in ultima analisi, a dover essere temuti. "Ripeto – conclude – Per noi è una partita difficile come tutte le altre. Il Luco cercherà di uscire da un brutto periodo, noi dovremo cercare questa forza dei nervi distesi. Magari un pizzico di tensione all’avvio ci sarà, paura no".

Probabile formazione: Cacchioli, Gabrielli, Filippi, Verdi, Vignozzi, Miceli, Seghi, Grasselli, Bresciani, Petracci, Simonelli.