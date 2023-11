La Pontremolese del coach Novelli debutta al “PalaBorzacca“contro il Sestri Levante

Dopo la sconfitta registrata nell’ultimo turno in terra ligure contro il Canaletto, il quintetto della Polisportiva Pontremolese fa il suo esordio stagionale nel campionato di Divisione Regionale davanti ai propri sostenitori questa sera alle 21 al “PalaBorzacca“ per incontrare nel terzo turno d’andata il Centro Basket Sestri Levante. Il primo impegno interno impone ai gialloblù lunigianesi l’immediato riscatto dopo la sconfitta (63-58) registrata sette giorni fa a Riccò del Golfo. Impresa che sulla carta si annuncia non difficile, infatti, sul parquet pontremolese si cala una non per niente disposta a fare la vittima sacrificale. Complesso, quello corsaro, che viaggia a braccetto dei lunigianesi e alla casella punti ancora fermi a quota zero, ma ritenuto dal ponte d’osservazione del mondo del sottocanestro ligure-lunigianese, attrezzato per recitare un ruolo da protagonista e non quello di comprimario.

Ovvio ipotizzare che il tecnico dei pontremolesi Michele Novelli in settimana abbia fatto lavorare sodo la truppa nell’obiettivo mirato di affrontare al meglio l’impegno di stasera, preparando la gara con la massima attenzione, ripassando alchimie tattiche particolari nel tentativo di confermare i favori del pronostico che alla vigilia vanno al quintetto della gialloblù. In buona sostanza i padroni di casa dovranno calarsi nella partita al massimo della determinazione e concentrazione, in un modo diverso da quanto messo in ’luce’ nel turno precedente in casa del Canaletto. Sordi e soci dovrebbero aver capito gli errori commessi, e un po’ tutti a Pontremoli si aspettano da loro una forte e decisa reazione per conquistare i primi due punti in palio.

Questi i giocatori convocati dal tecnico Novelli: Bardini, Carlotti Francesco, Carlotti Gabriele, Flati, Filippi, Mazzetti, Montano, Rocca, Romiti, Spagnoli, Sordi, Ulivi.