La Pallavolo Massa Carrara lancia la sfida al San Miniato Basso e al Dream Pisa

Dopo la falsa partenza dello scorso weekend, dove i campionati regionali di volley di ogni serie e categoria sono stati fermati dalla Fipav a causa delle gravi situazioni presenti in vari comuni della Toscana, la Pallavolo Massa Carrara ci riprova. Nella giornata odierna, infatti, sono in programma i debutti della squadra maschile di Serie C e di quella di Serie D, entrambe impegnate in trasferta. La formazione maggiore, guidata dal nuovo tecnico Luca Cei, esordirà al PalaDonVivaldi di San Miniato Basso contro la Folgore in orario serale (ore 21). C’è tanta curiosità di vedere all’opera una compagine che si è molto rinnovata e soprattutto ringiovanita abbassando la propria età media. I giocatori, da parte loro, hanno una gran voglia di partite coi tre punti in palio dopo il fin troppo lungo periodo di preparazione.

Nel pomeriggio (ore 18) sempre in quel di Pisa ma al PalaDream Volley sarà di scena la Serie D della confermatissima coach Silvia Angelini. L’obiettivo di questo team, caratterizzato da continui nuovi innesti provenienti dal vivaio, è quello di preparare i ragazzi apuani all’ingresso in prima squadra. Il primo avversario è il Dream Volley Pisa Migliarino.

Hanno già rotto il ghiaccio, invece gli Under 19. La Pallavolo Massa Carrara ha allestito ben due formazioni in questa categoria. La squadra Blu, diretta dalla Angelini, ha vinto le sue prime due gare imponendosi per 3 a 0 sia col Jump Volley che nel derby in famiglia contro la squadra Rossa. Squadra Rossa, affidata alle cure di Barbara Ussi, che ha invece perso i primi tre incontri.