La nuova avventura tra le grandi del Mulazzo Obiettivo principale un campionato tranquillo

Dopo un lungo inseguimento andato avanti per tutta la passata stagione per il Mulazzo è finalmente arrivato il passaporto – promozione conquistato sul campo dai ragazzotti di Stefano Strata passando attraverso il minitorneo vinto alla grande dei play off. La comitiva rossoblù questo pomeriggio riparte per una nuova scommessa che è quella di mantenere il palco della Prima categoria appena riconosciutagli. L’entusiasmo che si respirava l’altro ieri al termine della lunga kermesse del torneo a sette, memorial Caldi-Lucchetti-Ruzza, alla presenza del sindaco Claudio Novoa, che ha ringraziato tutti complimentandosi con il gruppo dirigente rossoblù e i giocatori prima della partenza per preparare la nuova stagione, era lo stesso della passata stagione anche se, rispetto ad un anno fa, è cambiata l’identità ed il ruolo. Il Mulazzo, infatti, non sarà più una delle indiziate alla vittoria finale, ma assumerà lo scomodo ruolo di matricola, sì spera terribile del prossimo campionato.

Insomma, dalle 18,30, tutti sul Calani dove si comincia a fare sul serio, con il nuovo Mulazzo che riprenderà a sudare agli ordini del tecnico Stefano Strata, nella piena consapevolezza che quello che l’attende sarà un torneo pieno di difficoltà, nutrito di un buon numero di squadre attrezzate in grado di fare a polpette buona parte degli avversari. Ma i rossoblù, ormai è chiaro, sono pronti a tuffarsi nella nuova avventura senza paura. La campagna acquisti portata avanti dall’area tecnica Rizzi-Bergamaschi- Piastri-Uberti è stata condotta in maniera oculata.

Gli uomini di mercato si sono mossi sul mercato provando a colmare quelle lacune emerse nell’ultimo campionato finito ai play off. Ne sta venendo fuori un team rinforzato, anche se necessiterebbe di un prospetto in grado di far compagnia in prima linea a Occhipinti, rimasto “orfano“ di Emanuele Castellotti. Ma procediamo con ordine lasciando che sia l’allenatore Strata a presentare le novità del Mulazzo.

"La società ha operato davvero bene – ha detto Strata -, sono arrivati profili importanti per i reparti: Leri, Agostinelli e Pecorelli in porta rappresentano più di una garanzia, per il centrocampo è stato preso uno come Giacomo Filippi, giocatore che sposta in avanti il valore della squadra, dal Magra Azzurri sono arrivati i due difensori Simone Bertano e Francesco Bernieri, mentre per l’attacco è arrivato l’esperto Giulio Rossetti". Ce ne sarebbe abbastanza per inserire la squadra rossoblù nel ristretto novero delle possibili “mine vaganti“ del prossimo torneo.

Se poi pensiamo all’enorme valore dei tanti confermati, ovvero i vari Alessio Malatesta, Gabriele Rossi, Daniele Dell’Amico, Fabio Luccini, Lorenzo Santini, Daniele Dell’Amico, Matteo Tamagna, Piero Del Rio, Pablo Ausili, Michael Giovannoni, Riccardo Pettazzoni, Matteo De Negri, Alessandro Castellotti, Lamin Cham, e il "vecchio" (ovviamente si fa per dire) Simone Occhipinti, allora avremo una visione globale del valore del nuovo Mulazzo.

Enrico Baldini