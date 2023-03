La Massese ’vede’ la Pro Livorno Gara clou, in difesa torna Vittorini

Come fa il sole dopo tante giornate di pioggia, è bastata una vittoria per riportare il sereno alla Massese. L’avvento in panchina di Giuseppe Della Bona è stato taumaturgico e adesso si aspettano a Livorno altri progressi verso la completa ’guarigione’ della squadra. L’asticella domenica si alza perché parliamo di un avversario, la Pro Livorno, sesto in classifica. I bianconeri per l’occasione ritrovano in difesa Matteo Vittorini che ha scontato il turno di squalifica. E’ tornato con la ’fedina’ pulita anche Yuri Papi ma per lui il discorso è diverso. C’è questa frattura alla mano che ne compromette le condizioni. In questi giorni il giocatore si sta allenando con un tutore e cercando di evitare qualsiasi contatto. La sua scelta è stata quella di non operarsi per riuscire a rendersi utile alla squadra. Ci sarà da capire giorno dopo giorno se questo infortunio gli consentirà di scendere in campo. Chi non sarà sicuramente a disposizione è il giovane Federico Bonuccelli che con il Fucecchio è stato espulso direttamente dalla panchina. Dalle risultanze del lavoro settimanale potrebbero arrivare altre sorprese nella formazione di domenica visto che il nuovo mister ha dimostrato di non guardare in faccia a nessuno.

Gianluca Bondielli