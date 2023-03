La Massese torna sulla rotta giusta Patron Gerini mette la barra a dritta

di Alessandro Salvetti

Cinque risultati utili consecutivi, di cui quattro vittorie. La cura Della Bona fa bene alla Massese, che con il successo di domenica contro la Pontebuggianese deciso dalla rovesciata di Ricci ritrova un po’ di serenità, uscendo dalla zona playout dopo settimane passate nei bassifondi della graduatoria. Il più 12 sul penultimo posto del San Miniato permette infatti di guardare alle ultime 3 uscite della stagione con maggiore tranquillità e con la consapevolezza di non dipendere dai risultati dagli altri campi.

Una posizione di classifica che torna a far sorridere anche il presidente bianconero, Antonio Gerini: "Abbiamo aggiustato la situazione manageriale – ha detto al termine del match vinto contro i pistoiesi –. Adesso ognuno fa il suo e ciò ha portato ai risultati delle ultime cinque partite. Siamo arrivati in ritardo ma questa finalmente è la Massese che ogni presidente vorrebbe vedere. L’importante non è quanto si vince, ma mantenere il risultato grazie all’unità del gruppo come abbiamo fatto oggi. Questo è lo spirito che mi piace, dobbiamo continuare così fino alla fine".

Ed è proprio questo l’obiettivo di mister Della Bona, che ripete di voler ragionare partita dopo partita puntando al traguardo principale, evitare i playout, senza lasciarsi distrarre dalla classifica corta che raccoglie otto squadre in 3 punti (dal Certaldo, quinto a quota 38, alla Massese, 12ª a 35): "Noi dobbiamo pensare a noi stessi e cercare di dare il massimo ogni partita, proprio come stiamo facendo. Il girone è molto strano, non ci sono partite scontate e perciò siamo costretti a fare ulteriori sforzi per tenerci fuori dai pericoli. I nostri risultati e quelli degli altri campi hanno fatto sì che diverse squadre venissero risucchiate in questa lotta. Per noi è un bene: più bagarre c’è, più partite verranno giocate ‘alla morte’ e quindi anche gli altri lasceranno punti per strada".