La Massese svela le sue carte a Villa Cuturi Riflettori su prima squadra e staff tecnico

Villa Cuturi accoglie ancora una volta la Massese per una presentazione della squadra all’insegna della speranza e della fiducia. Fiducia che sia l’anno buono per lasciare una categoria che alla società bianconera non appartiene. L’appuntamento è per stasera alle 21.30. Il tempo per i giocatori di ricomporsi dopo aver effettuato nel pomeriggio al campo sportivo di Marina di Massa il primo allenamento della preparazione. All’evento non ci sarà il presidente Antonio Gerini, fuori Italia per impegni di lavoro, ed a fare gli onori di casa toccherà al figlio Gigi, vice presidente del sodalizio zebrato, ed al direttore generale Augusto Cantoni. Non mancherà la famiglia Vitali con la vedova Gabriella, presidentessa onoraria del club, ed il figlio Enrico. Gli inviti inviati dalla società sono stati tanti. I primi naturalmente rivolti all’amministrazione comunale che parteciperà per tramite dell’assessore allo sport Roberto Acerbo e forse anche direttamente col proprio primo cittadino, il sindaco Francesco Persiani, che potrebbe portare il proprio saluto. L’invito è stato esteso anche ad altri personaggi dello mondo dello sport e non solo. Sono stati coinvolti pure i rappresentanti delle società sportive della zona con cui la Massese ha intrapreso una collaborazione. La serata sarà condotta dal "cuore bianconero" Umberto Meruzzi e prevede la presentazione della prima squadra e di tutto lo staff tecnico guidato da Giuseppe Della Bona ma anche della formazione Juniores Provinciale affidata a Davide Tedeschi. Ieri sono arrivati a Massa anche gli spagnoli Adrian Castro e Ignacio Anaya Ruiz, che erano gli unici due giocatori che mancavano all’appello e che avevano saltato la sessione fotografica per le pagine social della Massese (facebook ed instagram) che sono state oggetto di un completo restyling da parte della nuova addetta stampa e social media manager Margherita Badiali.

Gianluca Bondielli