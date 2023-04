La Massese sfida la Cuoiopelli L’obiettivo resta la salvezza

Storicamente le sfide tra Massese e Cuoiopelli sono sempre state caratterizzate da una grande rivalità, sia sul campo che sugli spalti. Non dovrebbe fare eccezione quella odierna a cui si sommano anche risvolti di classifica importanti. La Massese ha bisogno di far risultato per proseguire la sua striscia positiva iniziata con l’avvento del nuovo tecnico Giuseppe Della Bona e mettere così un altro mattoncino verso la conquista della tanto agognata salvezza diretta. La Cuoiopelli ha obiettivi molto più ambiziosi. C’è un terzo posto da consolidare per garantirsi la partecipazione ai play off. Allo stadio “Masini“ di Santa Croce sull’Arno aspettiamoci, dunque, un match nel quale le due contendenti non si risparmieranno una sola goccia di sudore. I bianconeri ci arrivano meglio da un punto di vista della forma e del morale. Hanno vinto quattro delle ultime cinque gare, non prendono gol da tre partite. Tutti dati che hanno accresciuto l’autostima di un gruppo che adesso è più consapevole della propria forza. Altalenante, invece, nell’ultimo periodo è stato il ruolino di marca dei conciari che hanno alternato vittorie a sconfitte in una girandola di risultati. A livello di formazione in casa Massese, a meno di defezioni dell’ultim’ora, non dovrebbero esserci particolari cambiamenti.

L’unico, forzato, è dettato dalla squalifica di Samuele Ceciarini. Mister Della Bona ha scelto Luca Bonini come suo sostituto in cabina di regia. Il posto liberatosi in mezzo al campo sarà preso da Lorenzo Aliboni che si può considerare a tutti gli effettivi un titolare aggiunto. Per il resto la difesa dovrebbe essere confermata in toto, con Vittorini ancora a fianco di Ricci, così come il tridente d’attacco. Del resto proprio l’aver dato una fisionomia precisa alla squadra ed averla mantenuta è uno dei meriti maggiori da ascrivere al tecnico massese.

Gianluca Bondielli