La Massese ritrova il miglior Vignali "C’è mancato un pizzico di fortuna" La svolta in negativo contro la Cuoiopelli è arrivata dopo il gol del pareggio

di Gianluca Bondielli

Nonostante la sconfitta la Massese è tornata da Santa Croce sull’Arno con qualche buona indicazione. Una su tutte l’aver trovato il miglior Andrea Vignali. Il fantasista massese, che con l’arrivo in panchina di Giuseppe Della Bona è stato schierato da esterno d’attacco, si è definitivamente sbloccato. Ha iniziato a segnare con una buona frequenza e anche domenica è stato tra i più positivi per qualità delle giocate e continuità.

Cos’è successo?

"Diciamo un pizzico di fortuna in più – risponde il giocatore – perché tante volte all’andata la palla non ha voluto saperne di entrare per una questione di centimetri. Ho semplicemente la testa sgombra e un po’ più di buona sorte. Speriamo di andare avanti così. Il mio gol è nato da una verticalizzazione di Bonini. Sono andato a puntare, ho saltato l’uomo ed ho tirato sul primo palo. E’ stata una bella rete ma purtroppo non ha portato alla vittoria".

La svolta in negativo del match è stata causata dal pareggio della Cuoiopelli...

"Quel gol ci ha un po’ tirato giù il morale – spiega Vignali – e non ne so il motivo. Eravamo partiti molto bene e ci trovavamo con Buffa e Remedi ma dopo il pareggio c’è stato un black out ed è venuta fuori la qualità della Cuoiopelli che è una squadra forte".

La Massese si è ritrovata fuori contemporaneamente Ceciarini e Mattia Bonini...

"Per noi Ceciarini è insostituibile a livello di carisma e di equilibrio che sa dare in campo. Si vede quando non c’è. Detto questo Luca Bonini ha fatto benissimo al suo posto e in generale sta disputando una buona annata. Anche la mancanza di Mattia nel reparto quote si fa sentire. Domenica c’è stato l’esordio di Zeni dal primo minuto e quello in corsa addirittura di un 2006. Sono ragazzi svegli, che si danno da fare. Ci mettono tanta volontà e speriamo ci diano una mano. Adesso, comunque, testa al Camaiore: bisogna vincere per forza".