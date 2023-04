"La Massese mi è rimasta nel cuore" L’ex Rudi fa le carte alla partita

di Gianluca Bondielli

Non ci sarà uno dei grandi ex domani a Santa Croce sull’Arno. Mariano Rudi è fuori una semi frattura alle costole, un tipo di infortunio simile a quello grave che ebbe proprio con la Massese.

Mariano, che effetto ti fa ritrovare la Massese?

"La Massese mi è rimasta nel cuore. Lì ho fatto due anni bellissimi e non me ne sarei mai andato. Massa per me è casa. Non mi aspettavo di trovarla in una situazione del genere. Anche vedendo i nomi della rosa pensavo finisse tra le prime cinque".

Credi che i bianconeri si salveranno?

"Credo sia il minimo. Ho sempre detto che la società per ambiente, tifoseria e storia merita neanche la D ma il professionismo e continuerò sempre a dirlo. Mi è dispiaciuto vederli in difficoltà perché non sono compagni ma amici. "Barso" per me è come un fratello, siamo insieme tutti i giorni anche se giochiamo in squadre diverse. Anche con Papi ed i giovani ci sentiamo ancora. Col nuovo allenatore hanno trovato la quadra. Stanno avendo un rendimento da prima della classe. I giocatori sono rimasti gli stessi. Vuol dire che qualcosa è cambiato".

Passiamo alla "tua" Cuoiopelli. Come giudichi la vostra annata?

"Stiamo facendo un buon campionato ma si poteva fare meglio. Siamo stati a lungo in testa in un torneo molto equilibrato. Abbiamo avuto la sfortuna di avere tre scontri diretti in un mese che ci hanno portato via tante energie ma per vincere un campionato devi trovarti anche nelle condizioni psico-fisiche giuste al momento giusto e per noi non è stato così".

La tua squadra si sente un po’ appagata?

"Assolutamente no. Vogliamo centrare i playoff. La mia unica preoccupazione non è tanto il terzo o il quarto posto ma la forbice dalla seconda. Dobbiamo pensare a far risultato pieno in modo da non dover guardare cosa fanno là davanti. Abbiamo un finale tosto perché oltre alla Massese incontreremo San Miniato e Fucecchio, due avversarie non semplici".